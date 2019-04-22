Теракты на Шри-Ланке: полиция задержала 24 человек. Фото: Большой Киев

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Во взрывах на Шри-Ланке подозревают 24 человека, которые были задержаны правоохранителями государства.

Сегодня, 22 апреля, были задержаны последние двое подозреваемых во взрывах в пасхальное воскресенье, сообщил представитель полиции Руван Гунасекара, передает CNN.

Также правоохранители задержали и водителя, который перевозил преступников.

По словам министра обороны Рувана Виджевардена, террористические акты были совершены участниками религиозной экстремистской организации, большинство взрывов выполнили террористы смертники.

В результате взрывов погибли около 290 человек, еще 500 получили ранения.

Напомним, ранее сообщалось, что в результате терактов на Шри-Ланке погибли граждане 11-ти стран. По предварительным данным, украинцев среди погибших не было.