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Теракты на Шри-Ланке: полиция задержала 24 человек. Фото: Большой Киев
Теракты на Шри-Ланке: полиция задержала 24 человка, количество жертв увеличилось до 290https://racurs.ua/n121075-terakty-na-shri-lanke-policiya-zaderjala-24-chelovek-kolichestvo-jertv-uvelichilos-do-290.htmlРакурс
Во взрывах на Шри-Ланке подозревают 24 человека, которые были задержаны правоохранителями государства.
Сегодня, 22 апреля, были задержаны последние двое подозреваемых во взрывах в пасхальное воскресенье, сообщил представитель полиции Руван Гунасекара, передает CNN.
Также правоохранители задержали и водителя, который перевозил преступников.
По словам министра обороны Рувана Виджевардена, террористические акты были совершены участниками религиозной экстремистской организации, большинство взрывов выполнили террористы смертники.
В результате взрывов погибли около 290 человек, еще 500 получили ранения.
Напомним, ранее сообщалось, что в результате терактов на Шри-Ланке погибли граждане 11-ти стран. По предварительным данным, украинцев среди погибших не было.
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