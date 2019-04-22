Теракт в Шри-Ланке: богатейший бизнесмен Дании Андерс Хольк Поульсен потерял троих детей. Фото: Press Association Images

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Ракурс

Серия терактов в Шри-Ланке унесла жизнь троих из четырех детей богатейшего бизнесмена Дании Андерса Холька Поульсена.

Мужчина с женой и детьми путешествовал по стране. Факт гибели детей Поульсена подтвердили в пресс-служба бизнесмена, однако комментировать ситуацию отказались. Об этом сообщает издание Рolitiken.

Известно, что Поульсен заработал свое состояние благодаря компании Bestseller Group, которая отвечает за ряд брендов одежды и владеет акциями крупных предприятий Asosи Zalando.

Между тем, власти Шри-Ланки сообщили, что в первых шести взрывах были задействованы по меньшей мере семь террористов-смертников. О последующих двух взрывах новой информации нет.

В результате серии чудовищных терактов в Шри-Ланке погибли по меньшей мере 290 человек. Еще около 500 человек получили ранения различной степени тяжести. Террористы в Пасхальное воскресенье устроили взрывы в четырех отелях и трех церквях.

Как ранее сообщал «Ракурс», в организации взрывов на Шри-Ланке подозревают 24 человека, которые уже задержали правоохранители. Также был задержан водитель, который перевозил злоумышленников.