Инцидент произошел в Бориспольской районе, фото: Tactical Arts Academy

https://racurs.ua/n121092-na-kievschine-nacgvardeec-vo-vremya-draki-nanes-smertelnye-nojevye-raneniya.html

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В Бориспольском районе Киевской области военнослужащий Национальной гвардии во время драки нанес ножевые ранения двум мужчинам.

В результате инцидента один из них скончался на месте, второй госпитализирован в Бориспольскую Центральную районную больницу. Об этом сообщает пресс-служба Государственного бюро расследований (ГБР).

Военнослужащего задержали. Ему готовится сообщение о подозрении в совершении умышленного убийства (ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины). Правоохранители будут просить суд избрать меру пресечения в виде содержания под стражей. За это правонарушение законодательство предусматривает лишение свободы на срок до 15-ти лет.

Также решается вопрос о внесении в Единый реестр досудебных расследований (ЕРДР) сведений о покушении на убийство второго пострадавшего (ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины).

Напомним, в прошлом году суд вынес приговор охраннику ресторана, который нанес смертельное ранение жениху на его свадьбе. Правоохранители установили, что причиной инцидента стало нападение жениха, который находился в состоянии алкогольного опьянения, на охранника.