Інцидент стався у Бориспольському районі, фото: Tactical Arts Academy

https://racurs.ua/ua/n121092-na-kyyivschyni-nacgvardiiec-pid-chas-biyky-zavdav-smertelni-nojovi-poranennya.html

Ракурс

У Бориспольському районі Київської області військовослужбовець Національної гвардії під час бійки завдав ножові поранення двом чоловікам.

Внаслідок інциденту один із них помер на місці, іншого госпіталізували до Бориспільської Центральної районної лікарні. Про це повідомляє прес-служба Державного бюро розслідувань (ДБР).

Військовослужбовця затримали. Йому готується повідомлення про підозру у вчиненні умисного вбивства (ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України). Правоохоронці проситимуть суд обрати запобіжний захід у виді тримання під вартою. За це правопорушення законодавство передбачає позбавлення волі на строк до 15-ти років.

Також вирішується питання про внесення до Єдиного реєстру досудових розслідувань (ЄРДР) відомостей щодо замаху на вбивство іншого постраждалого (ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу України).

Нагадаємо, торік суд виніс вирок охоронцю ресторану, котрий завдав смертельне поранення нареченому на його весіллі. Правоохоронці встановили, що причиною інциденту став напад нареченого, котрий перебував у стані алкогольного сп’яніння, на охоронця.