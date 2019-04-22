Тимошенко прокоментувала підсумки виборів і закликала сформувати новий уряд

Юлія Тимошенко. Фото: Деловая столица

https://racurs.ua/ua/n121091-tymoshenko-prokomentuvala-pidsumky-vyboriv-i-zaklykala-sformuvaty-novyy-uryad.html

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Народний депутат Юлія Тимошенко дала свою оцінку другому туру президентських виборів, в якому шоумен Володимир Зеленський перемагає чинного главу держави Петра Порошенка.

Тимошенко назвала перемогу Зеленського «шансом для України», додавши, що це справжня оцінка результатів роботи попереднього керівництва країни. Про це вона заявила під час погоджувальної ради у парламенті сьогодні, 22 квітня.

Також Тимошенко заявила про необхідність сформувати новий уряд до парламентських виборів, які заплановано на жовтень 2019 року. Вона переконана, що нинішній уряд не потрібно «терпіти» ще півроку, а варто формувати новий, який працюватиме за новими завданнями.

Окрім того, вона закликала дати можливість новому президенту змінити очільників правоохороних і силових відомств, а саме Служби безпеки України (СБУ), Генеральної прокуратури та Міністерства оборони. На думку Тимошенко, кадрові зміни покажуть, чи має новий глава держави політичну волю і чи притягне підозрюваних у корупції чиновників до відповідальності.