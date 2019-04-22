Тимошенко прокомментировала итоги выборов и призвала сформировать новое правительство

Юлия Тимошенко. Фото: Деловая столица

https://racurs.ua/n121091-timoshenko-prokommentirovala-itogi-vyborov-i-prizvala-sformirovat-novoe.html

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Народный депутат Юлия Тимошенко дала свою оценку второму туру президентских выборов, в котором шоумен Владимир Зеленский побеждает действующего главу государства Петра Порошенко.

Тимошенко назвала победу Зеленского «шансом для Украины», добавив, что это настоящая оценка результатов работы предыдущего руководства страны. Об этом она заявила во время согласительного совета в парламенте сегодня, 22 апреля.

Также Тимошенко заявила о необходимости сформировать новое правительство до парламентских выборов, которые запланированы на октябрь 2019 года. Она убеждена, что нынешнее правительство не нужно «терпеть» еще полгода, а стоит формировать новое, которое будет работать согласно новым задачами.

Кроме того, она призвала дать возможность новому президенту изменить руководителей правоохранительных и силовых ведомств, а именно Службы безопасности Украины (СБУ), Генеральной прокуратуры и Министерства обороны. По мнению Тимошенко, кадровые изменения покажут, есть ли у нового главы государства политическая воля и привлечет ли он подозреваемых в коррупции чиновников к ответственности.