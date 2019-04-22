Олег Синютка, фото: «Цензор.нет»

https://racurs.ua/n121090-glava-edinstvennoy-oblasti-gde-pobedil-poroshenko-podaet-v-otstavku.html

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Глава Львовской области Олег Синютка подает в отставку.

Об этом он заявил во время сегодняшнего аппаратного совещания в областной государственной администрации, сообщает агентство «Интерфакс-Украина».

Однако, когда именно он планирует уходить с поста, Синютка не сообщил.

Чиновник также отметил, что, несмотря на отставку, останется с Львовщиной, с «нашими людьми, поддержку которых мы получили по результатам выборов».

Во время второго тура президентских выборов, голосования на котором состоялось 21 апреля, Львовская область стала единственным регионом, где победил действующий президент Петр Порошенко. Обработка 97% протоколов показывает, что за него проголосовали 62% избирателей области. В других регионах лидирует шоумен Владимир Зеленский.

Синютка главой Львовской облгосадминистрацииб был назначен 26 декабря 2014 года.

Напомним, уже полностью обработаны протоколы голосования в трех областях — Закарпатской, Ровенской и Тернопольской. На Закарпатье Зеленский получил 80,67% голосов избирателей, в Ровенской области (60,06%), на Тернопольщине (50,43%).