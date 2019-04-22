Выборы президента: ЦИК посчитал голоса в первых трех областях (ИНФОГРАФИКА)https://racurs.ua/n121088-rezultaty-vyborov-podschitali-v-pervyh-treh-oblastyah-infografika.htmlРакурс
Центральная избирательная комиссия закончила обрабатывать протоколы на трех областях Украины.
Стали известны результаты выборов в Закарпатской, Ровенской и Тернопольской областях. Об этом свидетельствует информация на сайте Центризбиркома.
В первых трех областях победителем оказался кандидат в президенты Владимир Зеленский. В Закарпатской области он набрал 80,67%, а вот в Ровенской (60,06%) и Тернопольской (50,43%) областях его преимущество над Петром Порошенко было не таким значительным.
Область
Победитель на участке
% голосов
избирателей
Закарпатская
Владимир Зеленский
80,67%
Ровенская
Владимир Зеленский
60,06%
Тернопольская
Владимир Зеленский
50,43%
Центральная избирательная комиссия состоянием на 12.47 понедельника, 22 апреля, обработала 98,22% протоколов. Согласно последним данным, Зеленский получил 73,16% голосов, а Порошенко — 24,52%. Разрыв между кандидатами составляет 48,64%.