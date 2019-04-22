Выборы президента: ЦИК посчитал голоса в первых трех областях (ИНФОГРАФИКА)

Результаты выборов подсчитали в первых трех областях. Фото: Ракурс

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Ракурс

Центральная избирательная комиссия закончила обрабатывать протоколы на трех областях Украины.

Стали известны результаты выборов в Закарпатской, Ровенской и Тернопольской областях. Об этом свидетельствует информация на сайте Центризбиркома.

В первых трех областях победителем оказался кандидат в президенты Владимир Зеленский. В Закарпатской области он набрал 80,67%, а вот в Ровенской (60,06%) и Тернопольской (50,43%) областях его преимущество над Петром Порошенко было не таким значительным.

Область Победитель на участке % голосов избирателей Закарпатская Владимир Зеленский 80,67% Ровенская Владимир Зеленский 60,06% Тернопольская Владимир Зеленский 50,43%



Центральная избирательная комиссия состоянием на 12.47 понедельника, 22 апреля, обработала 98,22% протоколов. Согласно последним данным, Зеленский получил 73,16% голосов, а Порошенко — 24,52%. Разрыв между кандидатами составляет 48,64%.