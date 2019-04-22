Вибори президента: ЦВК порахувала голоси у перших трьох областях (ІНФОГРАФІКА)https://racurs.ua/ua/n121088-rezultaty-vyboriv-pidrahuvaly-v-pershyh-troh-oblastyah-infografika.htmlРакурс
Центральна виборча комісія закінчила обробляти протоколи трьох областей України.
Стали відомі результати виборів в Закарпатській, Рівненській та Тернопільській областях. Про це свідчить інформація на сайті Центрвиборчкому.
У перших трьох областях переможцем виявився кандидат у президенти Володимир Зеленський. У Закарпатській області він набрав 80,67%, а ось у Рівненській (60,06%) і Тернопільській (50,43%) областях його перевага над Петром Порошенком була не такою значною.
Область
Переможець на ділянці
% голосів
виборців
Закарпатська
Володимир Зеленський
80,67%
Рівненська
Володимир Зеленський
60,06%
Тернопільська
Володимир Зеленський
50,43%
Центральна виборча комісія станом на 12.38 понеділка, 22 квітня, опрацювала 98,09% протоколів. За останніми даними, Зеленський отримав 73,15% голосів, а Порошенко — 24,52%. Розрив між кандидатами становить 48,63%.