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Ракурс
Результати виборів підрахували в перших трьох областях. Фото: Ракурс

Вибори президента: ЦВК порахувала голоси у перших трьох областях (ІНФОГРАФІКА)

22 кві 2019, 12:47
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Центральна виборча комісія закінчила обробляти протоколи трьох областей України.

Стали відомі результати виборів в Закарпатській, Рівненській та Тернопільській областях. Про це свідчить інформація на сайті Центрвиборчкому.

У перших трьох областях переможцем виявився кандидат у президенти Володимир Зеленський. У Закарпатській області він набрав 80,67%, а ось у Рівненській (60,06%) і Тернопільській (50,43%) областях його перевага над Петром Порошенком була не такою значною.

Область

Переможець на ділянці

% голосів

виборців

Закарпатська

Володимир Зеленський

80,67%

Рівненська

Володимир Зеленський

60,06%

Тернопільська

Володимир Зеленський

50,43%

Центральна виборча комісія станом на 12.38 понеділка, 22 квітня, опрацювала 98,09% протоколів. За останніми даними, Зеленський отримав 73,15% голосів, а Порошенко — 24,52%. Розрив між кандидатами становить 48,63%.

Джерело: Ракурс


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