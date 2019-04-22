Вибори президента: ЦВК порахувала голоси у перших трьох областях (ІНФОГРАФІКА)

Результати виборів підрахували в перших трьох областях. Фото: Ракурс

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Ракурс

Центральна виборча комісія закінчила обробляти протоколи трьох областей України.

Стали відомі результати виборів в Закарпатській, Рівненській та Тернопільській областях. Про це свідчить інформація на сайті Центрвиборчкому.

У перших трьох областях переможцем виявився кандидат у президенти Володимир Зеленський. У Закарпатській області він набрав 80,67%, а ось у Рівненській (60,06%) і Тернопільській (50,43%) областях його перевага над Петром Порошенком була не такою значною.

Область Переможець на ділянці % голосів виборців Закарпатська Володимир Зеленський 80,67% Рівненська Володимир Зеленський 60,06% Тернопільська Володимир Зеленський 50,43%

Центральна виборча комісія станом на 12.38 понеділка, 22 квітня, опрацювала 98,09% протоколів. За останніми даними, Зеленський отримав 73,15% голосів, а Порошенко — 24,52%. Розрив між кандидатами становить 48,63%.