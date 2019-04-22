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Ракурс
У Зеленского рассказали о первых шагах: импичмент и снятие неприкосновенности с депутатов. Фото: Голос Америки

У Зеленского будут инициировать законы об импичменте и лишении неприкосновенности (ВИДЕО)

22 апр 2019, 13:15
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В команде Зеленского назвали первые решения нового президента, которые будут приняты в первые 100 дней на посту.

Первоочередными задачами оказались импичмент и снятие неприкосновенности с депутатов. Об этом сообщил политконсультант Зеленского Дмитрий Разумков в интервью телеканалу ICTV.

Команда Зеленского готовит внесение законов о Народовластии, импичмента и законопроекта об отзыве народного депутата.

По словам Разумкова, команда Зеленского не будет продвигать двойные стандарты и снимет неприкосновенность сразу с депутатов, президента и судей.

Таким образом команда надеется уравнять всех перед законом. В штабе Зеленского полагают, что новый закон об импичменте должен усилить уже существующую статью об устранении с должности президента (ст. 111 Конституции Украины).

Разумков также рассказал, что уже собрана и подписана часть документов для законопроекта об отзыве народного депутата. Однако, у Зеленского беспокоятся, что Верховная рада не захочет принимать проект, который может повлиять на возможности депутатов.

Источник: Ракурс


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