У Зеленського ініціюватимуть закони про імпічмент і зняття недоторканності (ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n121089-u-zelenskogo-rozpovily-pro-pershi-kroky-impichment-i-znyattya-nedotorkannosti-z-deputativ-video.htmlРакурс
У команді Зеленського назвали завдання нового президента, які вирішуватимуться в перші 100 днів на посаді.
Першочерговими завданнями названо закони про імпічмент і зняття недоторканності. Про це повідомив політконсультант Зеленського Дмитро Разумков в інтерв’ю телеканалу ICTV.
Команда Зеленського готує внесення до Верховної Ради законів про народовладдя, імпічмент та відкликання народного депутата.
За словами Разумкова, команда Зеленського ініціюватиме зняття недоторканності як із депутатів, так і з президента та суддів, аби «зрівняти всіх перед законом».
У штабі Зеленського також вважають, що новий закон про імпічмент має посилити чинну статтю про усунення президента з посади (ст. 111 Конституції України).
Разумков додав, що вже зібрано частину матеріалів для законопроекту про відкликання народного депутата. Водночас у Зеленського передбачають, що Рада не захоче ухвалювати проект закону, який може вплинути на повноваження депутатів.