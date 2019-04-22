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Ракурс
У Зеленського ініціюватимуть закони про імпічмент і зняття недоторканності. Фото: Голос Америки

У Зеленського ініціюватимуть закони про імпічмент і зняття недоторканності (ВІДЕО)

22 кві 2019, 13:15
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У команді Зеленського назвали завдання нового президента, які вирішуватимуться в перші 100 днів на посаді.

Першочерговими завданнями названо закони про імпічмент і зняття недоторканності. Про це повідомив політконсультант Зеленського Дмитро Разумков в інтерв’ю телеканалу ICTV.

Команда Зеленського готує внесення до Верховної Ради законів про народовладдя, імпічмент та відкликання народного депутата.

За словами Разумкова, команда Зеленського ініціюватиме зняття недоторканності як із депутатів, так і з президента та суддів, аби «зрівняти всіх перед законом».

У штабі Зеленського також вважають, що новий закон про імпічмент має посилити чинну статтю про усунення президента з посади (ст. 111 Конституції України).

Разумков додав, що вже зібрано частину матеріалів для законопроекту про відкликання народного депутата. Водночас у Зеленського передбачають, що Рада не захоче ухвалювати проект закону, який може вплинути на повноваження депутатів.

Джерело: Ракурс


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