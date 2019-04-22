Олег Синютка, фото: «Цензор.нет»

https://racurs.ua/ua/n121090-ochilnyk-iedynoyi-oblasti-de-peremig-poroshenko-podaie-u-vidstavku.html

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Очільник Львівської області Олег Синютка подає у відставку.

Про це він заявив під час сьогоднішньої апаратної наради у Львівській обласній державній адміністрації, повідомляє агентство «Інтерфакс-Україна».

Проте, коли саме він планує йти з посади, Синютка не повідомив.

Чиновник також зазначив, що, попри відставку, залишиться з Львівщиною, з «нашими людьми, підтримку яких ми отримали за результатами виборів».

Під час другого туру президентських виборів, голосування на котрому відбулося 21 квітня, Львівська область стала єдиним регіоном, де переміг чинний президент Петро Порошенко. Опрацювання 97% протоколів показує, що за нього проголосували 62% виборців області. В решті регіонів лідирує шоумен Володимир Зеленський.

Синютка очільником Львівської облдержадміністрації призначили 26 грудня 2014 року.

Нагадаємо, вже повністю опрацьовано протоколи голосування в трьох областях — Закарпатській, Рівненській та Тернопільській. На Закарпатті Зеленський отримав 80,67% голосів виборців, на Рівненщині (60,06%), на Тернопільщині (50,43%).