Переданный боевиками заключенный (слева), фото: facebook.com/denisovaombudsman

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Одного из 33-х заключенных, переданных вчера украинской стороне из пенитенциарных заведений, расположенных на временно оккупированных территориях Луганской области, боевики два года удерживали за решеткой, несмотря на наличие решения украинского суда о его освобождении.

Об этом на своей странице в Фейсбуке сообщила украинский омбудсмен Людмила Денисова.

По словам Денисовой, права этого человека были восстановлены на подконтрольной Украине территории менее чем за сутки.

Передача заключенных произошла вчера на территории города Счастье. Это уже вторая подобная акция за последнее время — в декабре 2018 года боевики так называемой ЛНР передали представителям Украины 42-х заключенных для продолжения отбывания срока лишения свободы в учреждениях на подконтрольной Украине территории.

По словам Денисовой, 12 из них уже освобождены в связи с завершением назначенного судом срока наказания.

Напомним, в начале февраля Денисова сообщала об ухудшении состояния здоровья трех украинских моряков — Владимира Терещенко, Вячеслава Зинченко и Виктора Беспальченко, захваченных Россией в плен во время инцидента в акватории Керченского пролива в ноябре 2018 года.