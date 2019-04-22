Момент передачі, фото: Людмила Денісова

https://racurs.ua/ua/n121095-boyovyky-peredaly-sche-60-v-yazniv-z-okupovanyh-terytoriy-luganschyny-foto.html

Ракурс

Бойовики передали українській владі ще 60 в’язнів, котрі утримувалися в пенітенціарних закладах на тимчасово окупованій території Луганської області.

Передача відбувалася в місті Щастя. Про це на своїй сторінці в соціальній мережі Фейсбук повідомила український омбудсмен Людмила Денісова.

Зазначається, що передані особи на момент окупації Донбасу були затримані або відбували покарання.

За словами Денісової, за період з грудня 2018 року по квітень цього року з окупованих територій Луганщини на підконтрольну українській владі територію перемістили вже 195 в’язнів, з них 34 вже звільнені.

Омбудсмен наголошує, що готова прийняти всіх громадян, котрі бажають продовжити термін відбування покарань на підконтрольній Україні території.

Нагадаємо, в лютому бойовики передали українській владі ув’язненого, котрого на тимчасово окупованих територіях Луганщини утримували за ґратами два роки попри наявне рішення суду про його звільнення. Після повернення на підконтрольну українській владі територію права цієї особи були поновлені впродовж доби.