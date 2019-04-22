Голосование во втором туре президентских выборов происходило в Украине 21 апреля, фото: Людмила Крылова / «Ракурс»

https://racurs.ua/n121097-vybory-2019-cik-podschitala-uje-bolee-99-protokolov-infografika.html

Ракурс

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) подсчитала уже 99,23% протоколов с результатами голосования во втором туре выборов президента Украины, состоявшемся 21 апреля.

Лидирует шоумен Владимир Зеленский, за которого свои голоса отдали 73,23% избирателей. Действующего президента Петра Порошенко поддержали 24,45% избирателей. Недействительными признаны 2,31% бюллетеней. Об этом сообщается на сайте Центризбиркома.

Таким образом, разрыв между кандидатами составляет почти 48,8%.

Сейчас подсчитаны голоса более 18,34 млн избирателей.

Кандидат % голосов избирателей Количество голосов избирателей Владимир Зеленский 73,23 13 438 410 Петр Порошенко 24,45 4 486 638

Напомним, вчера после объявления результатов Национального экзит-пола действующий президент Украины Петр Порошенко заявил, что признает свое поражение. По его словам, из политики он уходить не планирует и будет «бороться за Украину», защищая достижения времен своего президентства, европейскую и евроатлантическую стратегии развития Украины.