Выборы-2019: ЦИК подсчитал уже более 99% протоколов (ИНФОГРАФИКА)https://racurs.ua/n121097-vybory-2019-cik-podschitala-uje-bolee-99-protokolov-infografika.htmlРакурс
Центральная избирательная комиссия (ЦИК) подсчитала уже 99,23% протоколов с результатами голосования во втором туре выборов президента Украины, состоявшемся 21 апреля.
Лидирует шоумен Владимир Зеленский, за которого свои голоса отдали 73,23% избирателей. Действующего президента Петра Порошенко поддержали 24,45% избирателей. Недействительными признаны 2,31% бюллетеней. Об этом сообщается на сайте Центризбиркома.
Таким образом, разрыв между кандидатами составляет почти 48,8%.
Сейчас подсчитаны голоса более 18,34 млн избирателей.
Кандидат
% голосов избирателей
Количество голосов избирателей
|Владимир Зеленский
|73,23
|13 438 410
|Петр Порошенко
|24,45
|4 486 638
Напомним, вчера после объявления результатов Национального экзит-пола действующий президент Украины Петр Порошенко заявил, что признает свое поражение. По его словам, из политики он уходить не планирует и будет «бороться за Украину», защищая достижения времен своего президентства, европейскую и евроатлантическую стратегии развития Украины.