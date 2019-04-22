Зеленський вчить українську, але з підтримкою і розвитком мови не все так однозначно

Володимир Зеленський, фото: «Народна правда»

https://racurs.ua/ua/n121102-zelenskyy-vchyt-ukrayinsku-ale-z-pidtrymkou-i-rozvytkom-movy-ne-vse-tak-odnoznachno.html

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У команді Володимира Зеленського зробили неоднозначну заяву про те, що українську мову треба підтримувати не «методом батога», а «методом пряника».

Речник штабу кандидата Дмитро Разумков заявив сьогодні на брифінгу, що підтримка й розвиток української мови є однією з прерогатив нового президента України, однак це має відбуватися методами стимулювання. На його думку, «метод пряника» буде ефективнішим у цьому питанні, повідомляє «Інтерфакс-Україна».

При цьому Разумков не став пояснювати, у чому саме полягає цей метод і які заходи він передбачає, але кивнув на Верховну Раду, яка, за його словами, спочатку має завершити розгляд закону про мову.

У свою чергу дружина кандидата Олена Зеленська розповіла журналістам, що її чоловік наразі удосконалює свої знання української мови. Зокрема, вони шукають викладача, котрий допоможе Зеленському опанувати мову, йдеться в її інтерв’ю «BBC Україна».

«Важливо, щоб навколо говорили українською, в них у штабі вже говорять лише українською», — стверджує Зеленська.

За її словами, вони з чоловіком вільно спілкуються українською мовою, проте на мову шоумена впливає напруга та психологічний тиск.

Нагадаємо, Центрвиборчком вже підрахував понад 99% протоколів із підсумками голосування в другому турі президентських виборів. Зеленського підтримали понад 73,2% виборців, а чинного президента Петра Порошенка — лише 24,45%.