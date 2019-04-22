Данилюк про “бандитам тюрми”: У Зеленського не буде кнопки посадити чиновників / Фото: korzonews.info

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Екс-міністр фінансів та представник команди кандидата у президенти Володимира Зеленського Олександр Данилюк розповів, яким чином новообраний глава держави планує реалізовувати своє передвиборче гасло «Весна прийде — саджати будемо».

«Що може зробити президент? Він не буде втручатися в процеси і заважати антикорупційним органам робити свою роботу. Сам він не може саджати чи не саджати людей — тоді він нічим не відрізнятиметься від старої системи», — заявив Данилюк в коментарі для «Української правди».

Також щодо одного з головних очікувань виборців Зеленського — притягнення до відповідальності представників влади за корупційні злочини — член команди Зеленського сказав наступне:

«У президента не буде кнопки „посадити чиновників“, але він буде забезпечувати умови, щоб правоохоронні органи і суди займалися своєю роботою», — додав екс-міністр фінансів в уряді Володимира Гройсмана.

Нагадаємо, Центрвиборчком вже підрахував понад 99% протоколів із результатами голосування у другому турі президентських виборів. Зеленського підтримали понад 73,2% виборців, чинного президента Петра Порошенка — 24,45%.

Також раніше сьогодні у Зеленського розповіли про перспективи зниження тарифів.