Порошенко отреагировал на поддержку после поражения от Зеленского, фото — Твиттер П.Порошенко

https://racurs.ua/n121119-spasibo-za-pozitiv-v-feysbuk-poroshenko-otreagiroval-na-podderjku-posle-porajeniya.html

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Действующий президент Украины Петр Порошенко поблагодарил своих сторонников за слова поддержки, которые те адресуют ему после второго тура выборов, состоявшегося 21 апреля.

Порошенко с женой Мариной вечером 22 апреля вышли к участникам акции «Спасибо, Петр». Она сегодня проходила вблизи АП. Глава государства поблагодарил присутствующих и заверил, что не сдается и будет оставаться в политике, чтобы защищать все достижения страны.

В частности, Порошенко отметил, что ему было приятно читать комментарии в соцсетях.

«Спасибо за этот флеш-моб, который вчера так мне был нужен. Столько позитива, сколько я вчера прочитал о себе в Фейсбук, я не читал давно. Это было то, в чем я нуждался», — отметил Порошенко.

Он также пообещал людям «больше не ошибаться, остановить российскую агрессию, освободить украинскую землю, увеличить благосостояние украинцев и преодолеть бедность».

Напомним, что вечером 22 апреля украинцы устроили трогательную акцию прощания с Порошенко. На нее пришло примерно 7 тыс. человек. Глава государства распорядился открыть заграждения, которые ограничивают доступ к входу в Администрацию президента на улице Банковой.