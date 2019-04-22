Реакция соцсетей на заявления команды Зеленского, фото — Politeka

https://racurs.ua/n121116-reakciya-socmerej.html

Ракурс

Представители команды Владимира Зеленского 22 апреля активно наполняли эфир противоречивыми заявлениями.

Сам Зеленский сразу после объявления результатов Национального экзит-пола не исключил того, что может назначить Петра Порошенко на ту или иную должность в правительстве, если «того пожелает общество».

«Я готов обратиться к Порошенко, когда мне понадобится помощь», — добавил Зеленский.

Эти слова, а также сегодняшние заявления представителей его команды вызвали большой резонанс в соцсетях. Люди требуют у победившего кандидата немедленно начинать выполнять обещания.

Тем временем политконсультант Зеленского Дмитрий Разумков заявил, что снижение тарифов, которое требуют граждане у нового главы государства, «не совсем относится к прерогативе президента». А экс-министр финансов Александр Данилюк отметил, что у Зеленского не будет кнопки «посадить чиновников», как об этом говорилось на агитационных материалах кандидата.

Вот как откликнулись на первые заявления команды будущего президента Украины пользователи.