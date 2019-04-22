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Ракурс
«Спасибо, Петр!»: несколько тысяч человек пришли к Администрации президента, фото — Фейсбук

«Спасибо, Петр!»: Несколько тысяч человек пришли к Администрации президента поддержать Порошенко (ТРАНСЛЯЦИЯ)

22 апр 2019, 19:24
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У стен Администрации президента Украины на улице Банковой в Киеве 22 апреля проходит общественная акция «Спасибо, Петр!».

Несколько тысяч человек пришли, чтобы выразить поддержку действующему президенту Украины Петру Порошенко, который проиграл выборы во втором туре Владимиру Зеленскому.

Люди скандируют лозунги поддержки и благодарят главу государства за достижения Украины в течение последних пяти лет. Отдельные слова благодарности достались и жене президента Марине Порошенко.

К участникам акции вышел Петр Порошенко, который обратился к присутствующим с речью.

Источник: Ракурс


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