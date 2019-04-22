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«Дякуємо, Петре!»: декілька тисяч людей прийшли до Адміністрації президента, фото — Фейсбук

«Дякуємо, Петре!»: Декілька тисяч людей прийшли до Адміністрації президента підтримати Порошенка (ТРАНСЛЯЦІЯ)

22 кві 2019, 19:24
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Біля стін Адміністрації президента України на вулиці Банковій у Києві 22 квітня відбувається громадська акція «Дякуємо, Петре!».

Декілька тисяч людей прийшли, аби висловити підтримку чинному президенту України Петру Порошенку, який програв вибори у другому турі Володимиру Зеленському. Люди скандували гасла підтримки і дякували главі держави за досягнення України впродовж останніх п’яти років. Окремі слова подяки дісталися й дружині президента Марині Порошенко.

До учасників акції вийшов Петро Порошенко, який звернувся до присутніх із промовою.

Джерело: Ракурс


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