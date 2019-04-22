Рада Федерації РФ сьогодні підтримала закон про «суверенний інтернет», фото: Kim Komando Show

https://racurs.ua/ua/n121117-verhnya-palata-rosiyskogo-parlamentu-pidtrymala-zakon-pro-izolyaciu-internetu.html

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Рада Федерації РФ (верхня палата Федеральних зборів РФ) сьогодні підтримала закон про «суверенний інтернет».

На підтримку закону висловився 151 член ради, проти — четверо, один утримався. Про це повідомляє видання Deutsche Welle.

Тепер документ передадуть на підпис президенту РФ Володимиру Путіну.

Російські ЗМІ повідомляють, що під час розгляду цього законопроекту в Раді Федерації зник інтернет, в результаті чого його розгляд розпочався на 20 хвилин пізніше.

За словами авторів закону, він покликаний забезпечити автономну роботу інтернету в Росії у випадку відключення від доступу до глобальної мережі та створений у відповідь на прийняту у вересні 2018 року Стратегію національної кібербезпеки США.

Закон визначає правила маршрутизації трафіку, створює можливість мінімізування передачі за кордон даних, якими обмінюються російські користувачі інтернету, а також визначає транскордонні лінії зв’язку і точки обміну трафіком. Координацію роботи російського сегмента інтернету буде здійснювати Роскомнагляд.

Очікується, що цей закон набере чинності 1 листопада. Його окремі положення, пов’язані з використанням російських засобів захисту при шифруванні електронної інформації і обов’язком операторів використовувати національну доменну зону — з 1 січня 2021 року.

Всього до складу Ради Федерації входять 170 осіб — по двоє представників від кожного з суб'єктів РФ.

Нагадаємо, в березні під час мітингу в Москві проти ізоляції російського сегмента інтернету місцеві правоохоронці «заарештували» групу повітряних кульок.