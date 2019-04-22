Совет Федерации РФ сегодня поддержал закон о «суверенном интернете», фото: Kim Komando Show

https://racurs.ua/n121117-verhnyaya-palata-rossiyskogo-parlamenta-podderjala-zakon-ob-izolyacii-interneta.html

Ракурс

Совет Федерации РФ (верхняя палата Федерального собрания РФ) сегодня поддержал закон о «суверенном интернете».

В поддержку закона высказался 151 член совета, против — четверо, один воздержался. Об этом сообщает издание Deutsche Welle.

Теперь документ передадут на подпись президенту РФ Владимиру Путину.

Российские СМИ сообщают, что во время рассмотрения этого законопроекта в Совете Федерации исчез интернет, в результате чего его рассмотрение началось на 20 минут позже.

По словам авторов закона, он призван обеспечить автономную работу интернета в России в случаи отключения от доступа к глобальной сети и создан в ответ на принятую в сентябре 2018 года Стратегию национальной кибербезопасности США.

Закон определяет правила маршрутизации трафика, создает возможность минимизировать передачу за рубеж данных, которыми обмениваются российские пользователи интернета, а также определяет трансграничные линии связи и точки обмена трафиком. Координацией работы российского сегмента интернета будет заниматься Роскомнадзор.

Ожидается, что этот закон вступит в силу 1 ноября. Его отдельные положения, связанные с использованием российских средств защиты при шифровании электронной информации и обязанностью операторов использовать национальную доменную зону — с 1 января 2021 года.

Всего в состав Совета Федерации входят 170 человек — по двое представителей от каждого из субъектов РФ.

Напомним, в марте во время митинга в Москве против изоляции российского сегмента интернета местные правоохранители «арестовали» группу воздушных шариков.