В США вводят высокотехнологичную переработку человеческих останков, фото — nbcnews.com

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Ракурс

В американском штате Вашингтон собираются легализовать компостирование человеческих тел — экологическую альтернативу обычному похорону.

Принципиально новый способ утилизации тел умерших людей получил название рекомпозиции останков, сообщает The Теlegraph.

Законопроект определяет, что тело человека после смерти можно подвергнуть щелочному гидролизу с помощью специальных химикатов или использовать естественное, органическое разложение.

Сейчас, когда житель США умирает, его тело или погребают в землю, или кремируют. Штат Вашингтон вскоре предложит третий вариант — переработку останков в компост.

Этот процесс назвали рекомпозицией, речь идет о помещении тела умершего человека в специальный сосуд. В нем всего за месяц проходить ускоренное разложение и превращение останков в богатую питательными веществами порцию компоста объемом около 0.75 кубометра. Его впоследствии возвращают семье покойного.

С точки зрения экологов, рекомпозиция полезнее, чем традиционное захоронение и кремация, поскольку при разложении трупа под землей образуются ядовитые химические соединения, а при сжигании в атмосферу выделяется дополнительный углекислый газ.

Вдохновителем законопроекта о рекомпозиции в штате Вашингтон является сенатор Демпартии Джейми Педерсен. Он предлагает рассматривать компостирование останков не только как экологическую, но и как социальную инициативу, поскольку эта технология значительно сократит расходы на похороны и будет востребована семьями, которые не могут себе позволить захоронения в землю (в США это стоит примерно 7 тыс. долл.) или кремацию (примерно 1 тыс. без учета стоимости урны для праха).

Рекомпозиция обойдется в 5,5 тыс. долл. Власти США прогнозирует, что до 2037 года ежегодно в стране будет умирать 3,6 млн человек — это на 1 млн больше, чем сейчас.

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