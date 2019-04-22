Инцидент произошел в эти выходные, фото: Spaceflight Now

https://racurs.ua/n121114-ispytanie-kosmicheskogo-korablya-space-x-zavershilos-vzryvom-video.html

Ракурс

Во время испытания космического корабля SpaceX Crew Dragon на мысе Канаверал во Флориде (США) в эти выходные прогремел взрыв. Crew Dragon разрабатывается для доставки астронавтов в космос, в частности на Международную космическую станцию.

Компания проводила серию тестов двигателя, сообщает издание Sky News.

В заявлении компании по поводу этого инцидента отмечается, что начальные тесты двигателя прошли успешно, однако окончательное тестирование привело к «аномалии на испытательной площадке».

В NASA заявили, что им известно об этом инциденте.

«Мы будем тесно сотрудничать, чтобы обеспечить безопасность экипажа», — заявил в Твиттере директор NASA Джим Брайденстайн.

Впоследствии в интернете появилось видео инцидента.

Согласно неподтвержденной информации, которая попала в СМИ, космический корабль был серьезно поврежден, или даже вообще уничтожен.

Это испытание происходило в рамках подготовки к масштабному испытанию Crew Dragon, запланированному на июнь. На июль был запланирован первый полет с экипажем. Теперь из-за этого инцидента график может быть изменен.

Напомним, в марте во время тестового полета Crew Dragon успешно приводнился в Атлантическом океане.