Переименование УПЦ Московского патриархата приостановлено в Окружном административном суде Киева, фото — Delfi

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Киевская митрополия УПЦ выиграла суд у Министерства культуры Украины относительно изменения своего названия.

Окружной административный суд Киева 22 апреля удовлетворил иск Киевской митрополии УПЦ об отмене приказа Министерства культуры, согласно которому УПЦ МП должна внести изменения в свое официальное название.

Таким образом, процесс переименования УПЦ МП приостановлено, сообщает «Лига-новости».

Суд удовлетворил заявление УПЦ Московского патриархата об обеспечении иска ввиду того, что непринятие таких мер может существенно осложнить или сделать невозможным восстановление нарушенных прав или интересов истца.

По мнению суда, до решения дела по сути реализация требований закона может привести к неоправданному вмешательству государства в сферу деятельности религиозной организации как юридического лица.

В Окружном суде отметили, что принятие мер обеспечения иска не является разрешением спора. Они направлены исключительно на сохранение существующего положения до завершения рассмотрения дела.

Напомним, что Верховная Рада в конце декабря прошлого года приняла закон, обязывающий церковь с центром в государстве-агрессоре указывать об этом в официальном названии.

Ранее этот же Окружной административный суд Киева рассматривал иск бизнесмена Игоря Коломойского и признал незаконной национализацию «ПриватБанка».