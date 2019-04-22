Главные новости 22 апреля: мир поздравляет Зеленского, противоречивые заявления его команды и вызов на допрос окружения Порошенко, фото — ponomaroleg.com

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Главными новостями 22 апреля — первого дня после второго тура выборов президента Украины — стали многочисленные поздравления победителю гонки Владимиру Зеленскому, противоречивые заявления представителей его команды, а также вызов на допрос окружения Петра Порошенко.

Мировые лидеры начали поздравлять Владимира Зеленского с победой сразу после объявления данных экзит-полов. Однако наибольшего размаха процесс набрал именно в понедельник. Кандидата-комика сегодня поздравила и пригласила в Берлин канцлер ФРГ и премьер-министр Великобритании, а также персоны с неоднозначной репутацией — беглый президент Виктор Янукович и лидер Чечни Рамзан Кадыров.

Между тем представители команды Зеленского начали наполнять эфир противоречивыми заявлениями. Его политконсультант Дмитрий Разумков заявил, что процесс возвращения украинских военнопленных является длительным процессом и «не может завершиться через несколько дней». Он также заявил, что поддержка и развитие украинского языка является одной из прерогатив нового президента Украины, однако «это должно происходить методами стимулирования». Что касается снижения тарифов, которого требуют граждане от нового главы государства, то Разумков заверил, что «этот вопрос не совсем относится к прерогативе президента». А экс-министр финансов Александр Данилюк отметил, что «у Зеленского не будет кнопки «посадить чиновников», как об этом говорилось на агитационных материалах кандидата.

На сайте Генпрокуратуры сегодня обнародовали повестки о вызове на допрос нескольких лиц из окружения Петра Порошенко — экс-главы администрации президента Бориса Ложкина, заместителя главы АП Алексея Филатова и бывшего руководителя НБУ Валерии Гонтаревой.