Головні новини 22 квітня: світ вітає Зеленського, суперечливі заяви його команди і виклик на допит оточення Порошенка, фото — ponomaroleg.com

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Головними новинами 22 квітня — першого дня після другого туру виборів президента України — стали численні вітання переможцю перегонів Володимиру Зеленському, суперечливі заяви представників його команди, а також виклик на допит оточення Петра Порошенка.

Світові лідери почали вітати Володимира Зеленського із перемогою відразу після оголошення даних екзит-полів. Однак найбільшого розмаху процес набрав саме у понеділок. Кандидата-коміка сьогодні привітала і запросила до Берліна канцлер ФРН і прем'єр-міністр Великої Британії, а також персони із неоднозначною репутацією — президент-втікач Віктор Янукович і лідер Чечні Рамзан Кадиров.

Тим часом представники команди Зеленського почали наповнювати ефір суперечливими заявами. Його політконсультант Дмитро Разумков заявив, що процес повернення українських військовополонених є тривалим і не може завершитися за кілька днів. Він також заявив, що підтримка й розвиток української мови є однією з прерогатив нового президента України, однак «це має відбуватися методами стимулювання». Щодо зниження тарифів, яке вимагають громадяни у нового глави держави, то Разумков запевнив, що «це питання не зовсім належить до прерогативи президента». А екс-міністр фінансів Олександр Данилюк відзначив, що у Зеленського не буде кнопки «посадити чиновників», як про це йшлося на агітаційних матеріалах кандидата.

На сайті Генпрокуратури сьогодні оприлюднено повістки про виклик на допит кількох осіб із оточення Петра Порошенка — екс-голови Адміністрації президента Бориса Ложкіна, заступника голови АП Олексія Філатова та колишнього керівника НБУ Валерії Гонтаревої.