Яков Смолий, фото: «Телеканал 24»

https://racurs.ua/n121111-novye-starye-lica-zelenskiy-ne-budet-pytatsya-smenit-glavu-nbu.html

Ракурс

Владимир Зеленский после вступления в должность президента Украины не будет пытаться снять действующего руководителя Национального банка Украины (НБУ) Якова Смолия.

Об этом Зеленский заявил вчера вечером во время брифинга, сообщает издание «ЛИГА.net».

По его словам, законодательство предусматривает, что главу Нацбанка назначает Верховная Рада сроком на семь лет. Верховная Рада назначила Смолия Председателем НБУ 15 марта 2018 года голосами 247 народных избранников. Избрание нового президента не является основанием для назначения нового главы НБУ.

В период перед вторым туром президентских выборов спикер штаба Зеленского Дмитрий Разумков заявлял, что необходимо провести аудит Нацбанка, по результатам которого могут быть приняты кадровые решения, сообщает агентство «Интерфакс-Украина». Тогда Разумков, в частности, отмечал, что кандидатуру главы НБУ подает президент.

«Я думаю, что президент имеет право оценивать действия, в том числе сегодняшних руководителей этой структуры, и потом на базе этого принимать кадровые решения», — отмечал Разумков.

Напомним, в команде Зеленского сегодня заявили, что снижение коммунальных тарифов — это не совсем прерогатива президента.