Яків Смолій, фото: «Телеканал 24»

https://racurs.ua/ua/n121111-novi-stari-oblychchya-zelenskyy-ne-namagatymetsya-zminyty-ochilnyka-nbu.html

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Володимир Зеленський після вступу на посаду президента України не буде намагатися зняти чинного керівника Національного банку України (НБУ) Якова Смолія.

Про це Зеленський заявив вчора ввечері під час брифінгу, повідомляє видання «ЛИГА.net».

За його словами, законодавство передбачає, що голову Нацбанку назначає Верховна Рада терміном на сім років. Верховна Рада призначила Смолія Головою НБУ 15 березня 2018 року голосами 247 народних обранців. Обрання нового президента не є підставою на призначення нового очільника НБУ.

У період перед другим туром президентських виборів спікер штабу Зеленського Дмитро Разумков заявляв, що необхідно провести аудит Нацбанку, за результатами котрого можуть бути ухвалені кадрові рішення, повідомляє агентство «Інтерфакс-Україна». Тоді Разумков, зокрема, зазначав, що кандидатуру очільника НБУ подає президент.

«Я думаю, що президент має право оцінювати дії, в тому числі сьогоднішніх керівників цієї структури, і потім на базі цього приймати кадрові рішення», — наголошував Разумков.

Нагадаємо, у команді Зеленського сьогодні заявили, що зниження комунальних тарифів — це не зовсім прерогатива президента.