Портнов дав суду 15 хвилин на звільнення Єфремова / Фото: glavcom.ua

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Екс-керівник Головного управління з питань судоустрою Адміністрації президента України часів Віктора Януковича Андрій Портнов після перемоги шоумена Володимира Зеленського у другому турі президентських виборів дав 15 хвилин суду на звільнення обвинуваченого в сепаратизмі регіонала Олександра Єфремова. Про це Портнов написав у «Телеграм».

«І до Старобільського суду звертаюся. Завтра у вас 15 хв. на звільнення Олександра Єфремова», — заявив Портнов.

Єфремова звинувачують в організації захоплення будівлі облдержадміністрації у Луганську, а також спринні захопленню будівлі управління СБУ у східному регіоні. Окрім цього, екс-нардепу інкримінують сприяння створенню терористичної організації ЛНР.

З ще одним закликом Портнов звернувся до нардепів від фракції БПП.

«Звертаюся до фракції БПП. Завтра у вас є 15 хвилин, щоб розбігтися у різні боки», — написав екс-соратник Януковича, який з 2014 року перебуває у Відні.

Окрім цього, після перемоги Зеленського на виборах він заявив про «закінчення епохи Майдану», а також зазначив, що Зеленський повинен вимагати відставки чинних прем'єр-міністра, генерального прокурора і очільника Служби безпеки України.

Нагадаємо, нещодавно Портнов заявляв, що після виборів не доведеться проводити чергову судово-правову реформу. На його думку, рівень суспільної довіри залишається високим до Вищого антикорупційного суду та нового Верховного суду.