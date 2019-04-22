Санкції проти Ірану. Фото: oilcapital.ru

https://racurs.ua/ua/n121109-sankciyi-proty-iranu-ssha-skasuut-vynyatky-scho-dozvolyaut-kupuvaty-naftu-u-krayiny.html

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Санкції проти Ірану мають намір посилити США. У Штатах планують відмовитися від винятків для країн, які купують іранську нафту.

Низка країн зараз має винятки, які дозволяють їм купувати нафту в Ірані, і не потрапляти під санкції США. Подібні винятки застосовуються по відношенню до Китаю, Індії, Південної Кореї, Тайваню, Японії, Туреччини, Греції та Італії, повідомляється на сайті Білого дому.

Водночас в США зазначають, що строк вказаних винятків закінчується 2 травня і Штати не планують його продовжувати.

Варто зазначити, що низка країн вже знизили імпорт нафти з Ірану, серед них — Греція, Італія і Тайвань.

У США, незважаючи на заплановане скасування винятків, заявляють, що докладуть усіх зусиль для того, щоб не спровокувати дефіцит нафти на ринку.

Нагадаємо, США відновили санкції проти Ірану в 2018 році після виходу з іранської ядерної угоди.