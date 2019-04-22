Санкции против Ирана: США отменят исключения, разрешающие покупать нефть у страны

Санкции против Ирана. Фото: oilcapital.ru

https://racurs.ua/n121109-sankcii-protiv-irana-ssha-otmenyat-isklucheniya-razreshauschie-pokupat-neft-u-strany.html

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Санкции против Ирана намерены ужесточить США. В Штатах планируют отказаться от исключений для стран, которые покупают иранскую нефть.

Ряд стран сейчас имеют исключения, которые помогают им покупать нефть в Иране и не попадать под санкции США. Подобные исключения действуют в отношении Китая, Индии, Южной Кореи, Тайваня, Японии, Турции, Греции и Италии, сообщается на сайте Белого дома.

В тоже время в США отмечают, что срок указанных исключений истекает 2 мая и Штаты не планируют его продлевать.

Стоит отметить, что ряд стран уже снизили импорт нефти из Ирана, среди них — Греция, Италия и Тайвань.

В США, несмотря на запланированную отмену исключений, заявляют, что приложат все усилия для того, чтобы не спровоцировать дефицит нефти на рынке.

Напомним, США возобновили санкции против Ирана в 2018 году после выхода из иранской ядерной сделки.