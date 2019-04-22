Новости
  1. Новости
  2. Новости мира
  3. Новость
Ракурс
Санкции против Ирана. Фото: oilcapital.ru

Санкции против Ирана: США отменят исключения, разрешающие покупать нефть у страны

22 апр 2019, 17:09
999

Санкции против Ирана намерены ужесточить США. В Штатах планируют отказаться от исключений для стран, которые покупают иранскую нефть.

Ряд стран сейчас имеют исключения, которые помогают им покупать нефть в Иране и не попадать под санкции США. Подобные исключения действуют в отношении Китая, Индии, Южной Кореи, Тайваня, Японии, Турции, Греции и Италии, сообщается на сайте Белого дома.

В тоже время в США отмечают, что срок указанных исключений истекает 2 мая и Штаты не планируют его продлевать.

Стоит отметить, что ряд стран уже снизили импорт нефти из Ирана, среди них — Греция, Италия и Тайвань.

В США, несмотря на запланированную отмену исключений, заявляют, что приложат все усилия для того, чтобы не спровоцировать дефицит нефти на рынке.

Напомним, США возобновили санкции против Ирана в 2018 году после выхода из иранской ядерной сделки.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter






Загрузка...
Новости партнеров
Загрузка...