Жена Зеленского рассказала, на кого из первых леди будет равняться. Фото: ВВС

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Жена будущего президента Владимира Зеленского Елена после инаугурации мужа официально станет первой леди Украины.

Елена Зеленская рассказала, что среди известных первых леди ей нравится Мишель Обама за ее человечность. Об этом сообщает «ВВС Україна».

О нынешней первой леди США Меланье Трамп Зеленская сказала, что ей нравится ее стиль, но пообщаться она хотела бы именно с женой Обамы.

Высказалась жена кандидата и о нынешней первой леди Украины Марине Порошенко. Ее стиль Зеленская наследовать не собирается, поскольку тяготеет к современным тенденциям, без углубления в этнос.

На вопрос о том, какой первой леди будет она сама, Зеленская ответила, что хочет продолжить работать на своей работе и находиться вне информационного поля. В то же время женщина отметила, что быть первой леди Украины — это ответственная работа и шанс привлечь внимание к важным проблемам. Зеленская утверждает, что единственное, что ее заинтересовало в статусе первой леди, это возможность заниматься благотворительностью.

Жена Зеленского родилась в Кривом Роге в 1978 году. С будущим мужем училась в параллельных классах одной гимназии, но познакомились они уже во времена студенчества.

Елена закончила строительный факультет Криворожского национального университета, но по специальности не работала. Сначала женщина просто помогала мужу на репетициях, а затем стала автором студии «Квартал 95».

Отметим, что пара поженилась в 2003 году.