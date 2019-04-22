Выборы-2019: премьер Великобритании поздравила Зеленского с победой

Тереза Мэй, фото: Wikimedia Commons

https://racurs.ua/n121106-vybory-2019-premer-velikobritanii-pozdravila-zelenskogo-s-pobedoy.html

Ракурс

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй поздравила шоумена Владимира Зеленского с победой на президентских выборах в Украине, голосование во втором туре которых состоялось 21 апреля.

«Поздравляю Владимира Зеленского с его успехом на выборах», — написала Мэй в своем Твиттере.

По ее словам, стабильность Украины имеет важное значение для безопасности Европы, и она «с нетерпением ждет тесного сотрудничества» с новоизбранным президентом Украины.

«Великобритания твердо поддерживает суверенитет Украины», — отметила Мэй.

Ранее Зеленского с победой также поздравил министр иностранных дел Великобритании Джереми Хант.

«Теперь вы действительно будете слугой народа», — отметил Хант в своем Твиттере, очевидно, ссылаясь на одноименный сериал, в котором Зеленский исполнил главную роль.

Напомним, Зеленского с победой также поздравил осужденный по обвинению в государственной измене четвертый президент Украины Виктор Янукович. В своем обращении Янукович поблагодарил украинцев за сделанный ими выбор и возложил вину за боевые действия на Донбассе на действующего президента Украины Петра Порошенко и его окружение.