Членов Высшего совета правосудия запрещено назначать по квоте президента. Фото:

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Членов Высшего совета правосудия запретили назначать по президентской квоте. Указанное решение принял сегодня, 22 апреля, Окружной административный суд Киева.

Окружной админсуд рассмотрел иск и частично удовлетворил соответствующее ходатайство, сообщает пресс-служба админсуда.

Конкурсной комиссии запрещено определять лиц, которые будут рекомендованы президенту для назначения членами ВСП. Также суд запретил председателю указанной комиссии Владимиру Буткевичу или лицу, выполняющему его обязанности, подавать перечень кандидатов для назначения членами ВСП президенту.

Также суд открыл производство, которое будет рассматриваться в упрощенном порядке, без уведомления сторон по делу. Одним из требований истца является отмена решения Конкурсной комиссии по определению лиц, рекомендованных для назначения президентом членами ВСП. Также среди требований — проведение конкурса повторно.

Отметим, что Высший совет правосудия состоит из 21 члена, десять из которых избираются на съезде судей, двух — назначает президент, еще двух — Верховная Рада. По два представителя выбирают съезды судей, представителей юридических высших учебных заведений и конференция прокуроров.