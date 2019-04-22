Членів Вищої ради правосуддя заборонено призначати за квотою президента. Фото: Delo.ua

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Членів Вищої ради правосуддя заборонено призначати за президентською квотою. Вказане рішення ухвалив сьогодні, 22 квітня, Окружний адміністративний суд Києва.

Окружний адмінсуд розглянув позов та частково задовольнив відповідне клопотання, повідомляє прес-служба адмінсуду.

Конкурсній комісії було заборонено визначати осіб, які будуть рекомендовані президенту для призначення членами ВРП. Також суд заборонив голові вказаної комісії Володимиру Буткевичу або особі, яка виконує його обов’язки, подавати перелік кандидатів для призначення членами ВРП президенту.

Також суд відкрив провадження, яке розглядатиметься у спрощеному порядку, без повідомлення сторін у справі. Однією з вимог позивача є скасування рішення Конкурсної комісії з визначення осіб, рекомендованих для призначення президентом членами ВРП. Також позивач просить провести конкурс повторно.

Зазначимо, що Вища рада правосуддя складається з 21 члена, десятеро з яких обираються на з’їзді суддів, двох — призначає президент, ще двох — Верховна Рада. По двоє представників обирають з’їзди суддів, представників юридичних вищих навчальних закладів та конференція прокурорів.