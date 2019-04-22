Путін передчасно не вітатиме Зеленського, колаж — Today.ua

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Прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков заявив, що у Кремлі передчасно не направлятимуть привітання президента РФ Володимира Путіна переможцю українських президентських виборів Володимиру Зеленському.

Речник Кремля заявив також, що говорити про можливість співпраці Путіна та Зеленського поки рано. «Cудити можна буде тільки за конкретними справами», — повідомив Пєсков на брифінгу у Кремлі, не уточнивши про які саме справи йдеться.

Пєсков зазначив, що хоча наразі відсутні офіційні результати виборів у Москві з повагою ставляться до вибору українського народу, оскільки «цей вибір дуже очевидний».

Прес-секретар Путіна не має інформації про те, чи його шеф переглядав дебати на НСК «Олімпійський» між Зеленським і Петром Порошенком.

Сьогодні привітав з перемогою Зеленського президент-втікач Віктор Янукович.

Нагадаємо, що після оголошення результатів Національного екзит-полу Зеленський звернувся до всіх жителів країн пострадянського простору і заявив, що «все можливо».