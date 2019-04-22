Путин не будет преждевременно поздравлять Зеленского, коллаж — Today.ua

https://racurs.ua/n121104-putin-ne-budet-prejdevremenno-pozdravlyat-zelenskogo-zayavlenie-kremlya.html

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле преждевременно не будут направлять поздравления президента РФ Владимира Путина победителю украинских президентских выборов Владимиру Зеленскому.

Представитель Кремля заявил также, что говорить о возможности сотрудничества Путина и Зеленского пока рано. «Cудить можно будет только по конкретным делам», — сообщил Песков на брифинге в Кремле, не уточнив о каких именно делах идет речь.

Песков отметил, что хотя пока отсутствуют официальные результаты выборов в Москве с уважением относятся к выбору украинцев, поскольку «этот выбор очень очевиден».

Пресс-секретарь Путина не располагает информацией о том, смотрел ли его шеф дебаты на НСК «Олимпийский» между Зеленским и Петром Порошенко.

Зеленского сегодня поздравил с победой президент-беглец Виктор Янукович.

Напомним, что после объявления результатов Национального экзит-пола Зеленский обратился ко всем жителям стран постсоветского пространства и заявил, что «все возможно».