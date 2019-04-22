Тереза Мей, фото: Wikimedia Commons

https://racurs.ua/ua/n121106-vybory-2019-premier-velykoyi-brytaniyi-pryvitala-zelenskogo-z-peremogou.html

Ракурс

Прем'єр-міністр Великої Британії Тереза Мей привітала шоумена Володимира Зеленського з перемогою на президентських виборах в Україні, голосування на другому турі котрих відбулося 21 квітня.

«Вітаю Володимира Зеленського з його успіхом у виборах», — написала Мей у своєму Твіттері.

За її словами, стабільність України має важливе значення для безпеки Європи, і вона «з нетерпінням чекає тісної співпраці» з новообраним президентом України.

«Велика Британія твердо підтримує суверенітет України», — наголосила Мей.

Раніше Зеленського з перемогою також привітав міністр закордонних справ Великої Британії Джеремі Хант.

«Тепер ви дійсно будете слугою народу», — наголосив Хант у своєму Твіттері, очевидно, посилаючись на однойменний серіал, в котрому Зеленський виконав головну роль.

Нагадаємо, Зеленського з перемогою також привітав засуджений за обвинуваченням у державній зраді четвертий президент України Віктор Янукович. У своєму зверненні Янукович подякував українцям за зроблений ними вибір та поклав провину за бойові дії на Донбасі на чинного президента України Петра Порошенка та його оточення.