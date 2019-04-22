Дружина Зеленського розповіла, на кого з перших леді буде рівнятися. Фото: BBC

https://racurs.ua/ua/n121107-mishel-obama-chy-maryna-poroshenko-maybutnya-persha-ledi-olena-zelenska-rozpovila-na-kogo.html

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Дружина майбутнього президента Володимира Зеленського Олена після інавгурації чоловіка офіційно стане першою леді України.

Олена Зеленська розповіла, що серед відомих перших леді їй подобається Мішель Обама за її людяність. Про це повідомляє «ВВС Україна».

Про теперішню першу леді США Меланію Трамп Зеленська відповіла, що їй подобається її стиль, але поспілкуватися вона хотіла би саме з дружиною Обами.

Висловилася дружина кандидата і про нинішню першу леді України Марину Порошенко. Її стиль Зеленська наслідувати не збирається, адже тяжіє до сучасних тенденцій, без заглиблення в етнос.

На питання про те, якою першою леді буде вона сама, Зеленська відповіла, що хоче продовжити працювати на своїй роботі і перебувати поза інформаційним полем. Водночас жінка наголосила, що бути першою леді України — це відповідальна робота і шанс привернути увагу до важливих проблем. Зеленська стверджує, що єдине, що її зацікавило в статусі першої леді, це можливість займатися благодійністю.

Дружина Зеленського народилась у Кривому Розі в 1978 році. З майбутнім чоловіком навчалась у паралельних класах однієї гімназії, але познайомились вони вже під час студентства.

Олена закінчила будівельний факультет Криворізького національного університету, але за фахом не працювала. Спочатку жінка просто допомагала чоловіку на репетиціях, а потім стала автором студії «Квартал 95».

Зазначимо, що пара одружилася в 2003 році.