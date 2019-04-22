Портнов дал суду 15 минут на освобождение Ефремова / Фото: glavcom.ua

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Экс-руководитель Главного управления по вопросам судоустройства Администрации президента Украины времен Виктора Януковича Андрей Портнов после победы шоумена Владимира Зеленского во втором туре президентских выборов дал 15 минут суду на освобождение обвиняемого в сепаратизме регионала Александра Ефремова. Об этом Портнов написал в «Телеграм».

«И к Старобельскому суду обращаюсь. Завтра у вас 15 минут на освобождение Александра Ефремова», — заявил Портнов.

Ефремова обвиняют в организации захвата здания облгосадминистрации в Луганске, а также пособничестве захвату здания управления СБУ в восточном регионе. Кроме этого, экс-нардепу инкриминируют содействие созданию террористической организации ЛНР.

С еще одним призывом Портнов обратился к нардепам от фракции БПП.

«Обращаюсь к фракции БПП. Завтра у вас есть 15 минут, чтобы разбежаться в разные стороны», — написал экс-соратник Януковича, который с 2014 года находится в Вене.

Кроме этого, после победы Зеленского на выборах он заявил об «окончании эпохи Майдана», а также отметил, что Зеленский должен потребовать отставки действующего премьер-министра, генерального прокурора и главы Службы безопасности Украины.

Напомним, недавно Портнов заявлял, что после выборов не будет надобности проводить очередную реформу в судебно-правовой сфере. Также, по его мнению, уровень общественного доверия остается высоким к Высшему антикоррупционному суду и новому Верховному суду.