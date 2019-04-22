Перейменування УПЦ Московського патріархату призупинене в Окружному адмінсуді Києва, фото — Delfi

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Київська митрополія УПЦ виграла суд в Міністерства культури України щодо зміни своєї назви.

Окружний адміністративний суд Києва 22 квітня задовольнив позов Київської митрополії УПЦ щодо скасування наказу Міністерства культури, згідно з яким Київська митрополія УПЦ повинна внести зміни до своєї офіційної назви.

Таким чином, процес перейменування УПЦ МП призупинено, повідомляє «Ліга-новини».

Суд задовільнив заяву УПЦ Московського патріархату про забезпечення позову з огляду на те, що невжиття таких заходів може істотно ускладнити чи унеможливити поновлення порушених прав або інтересів позивача.

На думку суду, до вирішення справи по суті реалізація вимог закону може призвести до невиправданого втручання держави у сферу діяльності релігійної організації як юридичної особи.

В Окружному суді зазначили, що вжиття заходів забезпечення позову не є вирішенням спору. Вони спрямовані виключно на збереження існуючого становища до завершення розгляду справи по суті.

До участі в справі у якості третіх осіб залучили 265 релігійних організацій.

Верховна Рада наприкінці грудня минулого року ухвалила закон, що зобов’язує церкву із центром у державі-агресорі вказувати про це в офіційній назві.

Раніше цей же Окружний адміністративний суд Києва розглядав позов бізнесмена Ігоря Коломойського і визнав незаконною націоналізацію «ПриватБанку».