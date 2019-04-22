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Інцидент стався в ці вихідні, фото: Spaceflight Now
Випробування космічного корабля SpaceX завершилося вибухом (ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n121114-vyprobuvannya-kosmichnogo-korablya-space-x-zavershylosya-vybuhom-video.htmlРакурс
Під час випробування космічного корабля SpaceX Crew Dragon на мисі Канаверал у Флориді (США) в ці вихідні пролунав вибух. Crew Dragon розробляється для доставки астронавтів у космос, зокрема на Міжнародну космічну станцію.
Компанія проводила серію тестувань двигуна, повідомляє видання Sky News.
У заяві компанії з приводу цього інциденту зазначається, що початкові тести двигуна пройшли успішно, однак остаточне тестування призвело до «аномалії на випробувальному майданчику».
У NASA заявили, що їм відомо про цей інцидент.
«Ми будемо тісно співпрацювати, щоб забезпечити безпеку екіпажу», — заявив у Твіттері директор NASA Джим Брайденстайн.
Згодом в інтернеті з’явилося відео інциденту.
Згідно з непідтвердженою інформацією, котра потрапила до ЗМІ, космічний корабель було серйозно пошкоджено, або навіть взагалі знищено.
Це випробування відбувалося в межах підготовки до масштабного випробування Crew Dragon, запланованого на червень. На липень було заплановано перший політ із екіпажем. Тепер через цей інцидент графік може бути змінений.
Нагадаємо, в березні під час тестового польоту Crew Dragon успішно приводнився в Атлантичному океані.
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