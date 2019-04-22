Інцидент стався в ці вихідні, фото: Spaceflight Now

https://racurs.ua/ua/n121114-vyprobuvannya-kosmichnogo-korablya-space-x-zavershylosya-vybuhom-video.html

Ракурс

Під час випробування космічного корабля SpaceX Crew Dragon на мисі Канаверал у Флориді (США) в ці вихідні пролунав вибух. Crew Dragon розробляється для доставки астронавтів у космос, зокрема на Міжнародну космічну станцію.

Компанія проводила серію тестувань двигуна, повідомляє видання Sky News.

У заяві компанії з приводу цього інциденту зазначається, що початкові тести двигуна пройшли успішно, однак остаточне тестування призвело до «аномалії на випробувальному майданчику».

У NASA заявили, що їм відомо про цей інцидент.

«Ми будемо тісно співпрацювати, щоб забезпечити безпеку екіпажу», — заявив у Твіттері директор NASA Джим Брайденстайн.

Згодом в інтернеті з’явилося відео інциденту.

Згідно з непідтвердженою інформацією, котра потрапила до ЗМІ, космічний корабель було серйозно пошкоджено, або навіть взагалі знищено.

Це випробування відбувалося в межах підготовки до масштабного випробування Crew Dragon, запланованого на червень. На липень було заплановано перший політ із екіпажем. Тепер через цей інцидент графік може бути змінений.

Нагадаємо, в березні під час тестового польоту Crew Dragon успішно приводнився в Атлантичному океані.