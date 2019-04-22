У США запроваджують високотехнологічну переробку людських останків, фото — nbcnews.com

https://racurs.ua/ua/n121115-kompostuvannya-zamist-zvychaynogo-pohoronu-u-ssha-zaprovadyat-vysokotehnologichnu-pererobku.html

Ракурс

В американському штаті Вашингтон збираються легалізувати компостування тіл — екологічну альтернативу звичайному похорону.

Принципово новий спосіб утилізації тіл померлих людей отримав назву рекомпозиції останків, повідомляє The Telegraph

Законопроект визначає, що тіло людини після смерті можна піддати лужному гідролізу за допомогою спеціальних хімікатів або ж використати природне, органічне розкладання.

Нині, коли житель США помирає, його тіло або ховають, або кремують. Штат Вашингтон незабаром запропонує третій варіант — переробку останків на компост.

Цей процес назвали рекомпозицією, йдеться про вміщення тіла померлої людини в спеціальну посудину. У ній всього за місяць відбуватиметься її прискорене розкладання і перетворення на багату поживними речовинами порцію компосту обсягом близько 0.75 кубометра. Його згодом повертають сім’ї покійного.

З точки зору екологів, рекомпозиція корисніше, ніж традиційне поховання та кремація, оскільки під час розкладання трупа під землею утворюються отруйні хімічні сполуки, а під час спалювання в атмосферу виділяється додатковий вуглекислий газ.

Натхненником законопроекту про рекомпозицію в штаті Вашингтон є сенатор Демпартії Джеймі Педерсен. Він пропонує розглядати компостування останків не тільки як екологічну, а й як соціальну ініціативу, оскільки ця технологія значно скоротить витрати на похорон і буде затребувана сім’ями, які не можуть собі дозволити поховання в землю (у США це коштує приблизно 7 тис. дол.) або кремацію (приблизно 1 тис. без урахування вартості урни для праху).

Рекомпозиція обійдеться у 5,5 тис. дол. Влада США прогнозує, що до 2037 року щорічно в країні вмиратиме 3,6 млн осіб — це на 1 млн більше, ніж зараз.

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