Конфискация воздушных шариков в Москве, фото: twitter.com/navalny

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Сегодня в Москве российские правоохранители фактически арестовали группу воздушных шариков.

Инцидент произошел накануне запланированного на сегодня митинга против изоляции российского сегмента интернета, который уже начался на проспекте Сахарова. Об этом на своей странице в Твиттере сообщил российский оппозиционер Алексей Навальный.

По его словам, правоохранители объявили воздушные шарики «беспилотным летательным средством», после чего конфисковали и погрузили в автобус.

«То есть, арестовали воздушные шары», — отмечает Навальный.

Также сообщается, что правоохранители забирают у участников митинга баннеры.

По информации издания «ОВД-инфо», перед началом митинга полиция задержала 15 человек. Сначала было известно о задержании восьми членов российской либертарианской партии, раздававших перед входом на митинг синие шарики. Затем появилась информация о задержании еще семи человек. Задержанных доставили в отделение российской полиции в Красносельском районе Москвы. Среди них трое несовершеннолетних. Сообщается, что с задержанными по очереди проводят профилактические беседы и заставляют предоставлять письменные объяснения.

Впоследствии стало известно, что несовершеннолетнюю задержанную забрала из этого отделения полиции скорая помощь.

Митинг против изоляции интернета связан с рассмотрением российской Госдумой законопроекта, который предлагает создать инфраструктуру, необходимую для автономной работы российского сегмента интернета, якобы из-за «внешних угроз» отключения России от глобальной сети. Противники этого законопроекта опасаются, что на самом деле он призван превратить российский интернет на изолированную сеть, так, как это сделано в Северной Корее.

Напомним, недавно в России приняли закон, который вводит штрафы за публикации, критикующие власть.