Кальян нельзя считать безопасной заменой сигарет

https://racurs.ua/n119195-kalyan-tak-je-opasen-kak-i-sigarety-uchenye.html

Racurs.ua

Курение табака с помощью кальяна приводит к вдыханию токсичных химических веществ, часто на уровнях, превышающих сигаретный дым.

Это может нанести вред сердцу и кровеносным сосудам, сообщает издание EurekaAlert со ссылкой на публикацию в журнале Американской кардиологической ассоциации.

Кальян обычно состоит из чаши, в которой содержится табак, корпуса, водной базы и шланга, заканчивающегося мундштуком. Уголь, сжигаемый в процессе его использования, размещается на верхней части заполненной табаком чаши. Кальянный табак обычно представляет собой комбинацию сухофруктов, ароматизированного табака и веществ, удерживающих табак влажным.

Во время сеанса курения кальяна, который обычно длится 30 или более минут, пользователи вдыхают много литров дыма, заполненного большими количествами твердых частиц, при более высоких концентрациях, чем в случае курения сигарет.

Хотя прямые сравнения между кальянами и сигаретами имеют определенные ограничения, одна сессия использования кальяна обычно приводит к большему влиянию монооксида углерода, чем одна сигарета. Даже кратковременное воздействие окиси углерода в кальянах является токсичным и может препятствовать способности к физическим упражнениям, утверждают авторы исследования.

В дополнение к монооксиду углерода, дым кальяна содержит другие потенциально вредные химические вещества, которые могут влиять на сердечно-сосудистую систему, включая никотин, твердые частицы, летучие органические химикаты, полициклические ароматические углеводороды, акролеин, свинец, кадмий и мышьяк. Концентрация большинства этих токсинов выше в кальяне, чем в сигаретном дыме.

«Дым кальяна содержит вредные вещества, и Американская кардиологическая ассоциация серьезно рекомендует избегать использования табака в любой форме», — отмечает профессор медицины Аруна Бхатнагар с Луисвильського центра диабета и ожирения в Кентукки.

Ученые отмечают, что появляется все больше доказательств того, что курение кальяна остро влияет на частоту сердечных сокращений и артериальное давление. Регулярное применение связано с усилением риска заболеваний коронарных артерий.

«Многие молодые люди ошибочно полагают, что курение табака из кальяна менее вредно, чем курение сигарет, поскольку табак фильтруется через воду, но нет никаких научных доказательств, подтверждающих это», — отмечает Бхатнагар.

Напомним, по подсчетам ученых, курение ежегодно наносит мировой экономике 1 трлн долл. убытков.