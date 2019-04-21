Зеленский о будущем главе Генштаба: У нас есть серьезные ребята, фото — Канал 24

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Президент Украины Петр Порошенко позвонил кандидату на пост главы государства Владимиру Зеленскому и предложил ему свою помощь.

Об этом Зеленский сообщил на брифинге в штабе 21 апреля после обнародования данных Национального экзит-пола.

Кандидат заявил, что «у него нет отношений с Порошенко», но тот позвонил и предложил помощь. Зеленский сообщил, что готов обращаться к нему за советом.

«Почему бы нет? Если мне понадобится помощь, я к нему обязательно обращусь», — заявил Зеленский.

На вопрос журналистов относительно вероятного назначения Порошенко в новую властную команду, то Зеленский обещал подумать и обратиться к обществу.

«Если общество хочет видеть Порошенко на той или иной должности, я подумаю. Но мне кажется, что мы найдем новые кадровые решения», — сообщил Зеленский.

Кандидат, который, скорее всего, выиграет второй тур президентских выборов, не был готов называть фамилии членов новой команды. В частности, на вопрос о новом главе Генштаба Зеленский ответил, что «есть очень серьезные ребята, которые имеют авторитет в армии».