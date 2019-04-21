Национальный экзит-пол: Владимир Зеленский и Петр Порошенко. Колаж «Ракурс»

https://racurs.ua/n121047-okonchatelnye-rezultaty-nacionalnogo-ekzit-pola-zelenskiy-poroshenko.html

Ракурс

Фонд «Демократические инициативы», КМИС и «Центр Разумкова» обнародовали результаты Национального экзит-пола — итоги волеизъявления украинский состоянию на 20.00.

Согласно результатам экзит-пола, во втором туре выборов побеждает шоумен Владимир Зеленский. За него свои голоса отдали 73% опрошенных. Действующий президент Петр Порошенко занял второе место — его поддержали 25,5% опрошенных.

Кандидат % голосов избирателей Владимир Зеленский 73 Петр Порошенко 25,5

Национальный экзит-пол — социологический опрос избирателей на выходе из избирательных участков по всей территории Украины.

Напомним, что после обнародования первых результатов экзит-пола действующий президент Петр Порошенко заявил, что позвонит оппоненту Владимиру Зеленскому и поздравит его с победой на президентских выборах. Кроме того, Порошенко обещал не уходить из политики.