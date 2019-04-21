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Национальный экзит-пол: Владимир Зеленский и Петр Порошенко. Колаж «Ракурс»

Зеленский — 73%, Порошенко — 25,5%: окончательные результаты Национального экзит-пола

21 апр 2019, 22:00
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Фонд «Демократические инициативы», КМИС и «Центр Разумкова» обнародовали результаты Национального экзит-пола — итоги волеизъявления украинский состоянию на 20.00.

Согласно результатам экзит-пола, во втором туре выборов побеждает шоумен Владимир Зеленский. За него свои голоса отдали 73% опрошенных. Действующий президент Петр Порошенко занял второе место — его поддержали 25,5% опрошенных.

Кандидат

% голосов избирателей

Владимир Зеленский 73
Петр Порошенко 25,5

Фото: Фейсбук Фонд Деминициативы

Национальный экзит-пол — социологический опрос избирателей на выходе из избирательных участков по всей территории Украины.

Напомним, что после обнародования первых результатов экзит-пола действующий президент Петр Порошенко заявил, что позвонит оппоненту Владимиру Зеленскому и поздравит его с победой на президентских выборах. Кроме того, Порошенко обещал не уходить из политики.

Источник: Ракурс


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