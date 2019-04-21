Владимир Зеленский, фото: ТСН

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На посту президента Украины Владимир Зеленский обещает защищать украинский язык.

Об этом он заявил на пресс-конференции после завершения второго тура президентских выборов.

По его словам, он поддерживает закон об украинском языке, но сейчас этот законопроект находится на рассмотрении в Верховной Раде.

«Я думаю, там есть вопросы», — отметил Зеленский.

«Я должен как гарант защищать украинский язык, и я это буду делать», — подчеркнул он.

По закону о языке сегодня после завершения голосования заявление сделал также действующий президент Петр Порошенко. По его словам, если этот закон будет принят на следующей неделе Верховной Радой, то он будет «счастлив и горд» подписать этот закон как президент Украины.

«И я точно подпишу», — сказал Порошенко.

Напомним, Порошенко после завершения голосования заявил, что планирует оставаться в политике после поражения на президентских выборах. По его словам, он со своей командой планирует защищать достижения времена своего президентства и курс Украины в Евросоюз и НАТО.